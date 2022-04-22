Кейт Миддлтон в блейзере Reiss дороже 27 тысяч рублей сопроводила принца Уильяма на деловую встречу

День рождения Елизаветы II выпал на будний день, поэтому близкие королевы-именинницы не спешат навестить ее в Норфолке. Праздничные мероприятия по случаю 96-летия бабушки принца Уильяма и принца Гарри семья отложила на уикенд. Ну а пока герцоги Кембриджские занимаются обыденными делами в привычном рабочем режиме — устраивают деловые встречи и принимают участие в официальных мероприятиях и презентациях.

Так, невестка Елизаветы II вместе с сыном леди Дианы провела встречу с сотрудниками гуманитарных организаций. Для такого случая герцогиня Кембриджская выбрала статусный и одновременно элегантный образ. Кейт Миддлтон предстала на мероприятии в узких темно-синих брюках с эффектом стройности, белой футболке и двубортном блейзере Reiss за 27 тысяч рублей (285 фунтов стерлингов).

Жена принца Уильяма не зря отдала предпочтение приятному бежевому оттенку, надев блейзер с широкими лацканами и выразительными пуговицами — выглядела Кейт как и подобает герцогине — просто восхитительно.

Кроме того, аутфит 40-летней невестки Елизаветы II дополнили черные туфли-лодочки на шпильке. Герцогиня Кембриджская ни на шаг не отходила от принца Уильяма.

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