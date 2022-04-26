«Без концертов в России»: Курбан Омаров предложил украинцам забрать к себе Максима Галкина

Телеведущий Максим Галкин уже два месяца живет в Израиле, куда скрылся с женой Аллой и детьми. Оттуда шоумен уже неоднократно записывал скандальные видеоролики. А на днях и вовсе закатил истерику по поводу своих доходов в России, а также высказался о происходящем на Украине.

Это очень понравилось украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которого сейчас проверяет Следственный комитет России. На похвалу телеведущего в адрес Галкина отреагировал блогер Курбан Омаров. Он предложил Гордону сделать мужа Пугачевой своим земляком.

«Если на то пошло, то заберите-таки Галкина к себе в Незалежную! Не век же ему сидеть в этом Израиле. Деньги ведь скоро могут и закончиться. Без концертов в России и работы на Первом канале. Но есть подозрение, что он к вам не поедет», — отреагировал Омаров у себя в Telegram.

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