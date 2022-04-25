Максим Галкин закатил истерику в Израиле: «Зрители стали сдавать билеты, концертов нет, рекламных съемок нет»

Телеведущий Максим Галкин зачастил в Сети с видеообращениями. Шоумен уже два месяца отсиживается в Израиле и, судя по патетике, которую избрал в своих роликах, возвращаться в Россию не собирается.

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На новых кадрах Галкин закатил истерику. Муж Аллы Пугачевой выглядел потерянным и признался, что у него до конца года сорвались рекламные контракты, он потерял источники доходов в России.

«Поймите, я не выступаю сейчас. Зрители стали сдавать билеты, концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть. Я давно собирался отдохнуть», — цитирует артиста «Комсомольская правда».

Исходя их поведения Галкина, концертный тур в Израиле стал палочкой-выручалочкой для оскудевшего бюджета шоумена. И он готов давать еще и еще концерты, чтобы продолжить пополнять карман. Так, муж Пугачевой объявил, что еще два выступления состоятся дополнительно. Хоть шоумен и подчеркнул, что это – по просьбам желающих.

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