Ангельски хороша: Севастьянова в белоснежном платье с бахромой в декольте засветила прелести

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она завоевала множество медалей. Примечательно, что спортсменка решила завершить карьеру, когда завоевала золото на Олимпийских играх.

Потом она получила высшее образование и стала участвовать в телевизионных проектах. Недавно спортсменка отметилась в шоу «Звезды в Африке», где поразила всех своей точеной фигурой.

В последнее время Каролина рассказывала, как живет в Москве и делилась пикантными кадрами. А 25 апреля она отметила свой день рождения. Гимнастка решила устроить вечеринку.

В соцсети она опубликовала кадры, на которых предстала в белоснежном платье с разрезом и игривым декольте с бахромой. Романтичный образ подчеркнул ее фигуру. Севастьянова собрала волосы в пучок. Она блеснула ножками, встречая гостей.

«Happy Birthday to me. Едем отмечать», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг Каролина сразила их своим образом и красотой. «Такая милая», «Что за красотка», «Ну слов нет, просто богиня», «Бывают же такие ангелы», «Ну фигура просто бесподобная», «Каролина, красивая», «Неземная женщина», «Очень изысканный наряд», «Слюнки подбираем», «Ну принцесса», «Лебединый стан», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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