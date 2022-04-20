Гимнастка сразила: Севастьянова села в горизонтальный шпагат, блеснув изящными формами

Каролина Севастьянова много лет строила карьеру в спорте. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото на Играх в Лондоне. Потом ей захотелось уйти из спорта.

Каролина получила высшее образование и теперь наслаждается красивой жизнью. Она много путешествует и порой участвует в телевизионных шоу. В проекте «Звезды в Африке» она произвела настоящий фурор.

Анатолий Цой был очарован Севастьяновой и даже делала ей массаж. А вот Вячеслав Чепурченко старался меньше на нее смотреть, так как у него есть возлюбленная, а гимнастка расхаживала по дому в купальнике.

Примечательно, что в Москве спортсменка тоже находит, где показать свои достоинства. Недавно она опубликовала фото из ванной. А вот 20 апреля Каролина покрасовалась в топе и лосинах.

Гимнастка похвасталась горизонтальным шпагатом. Она не только легко в нем сидела, но и закинула ножку на пуфик, показав тонкие щиколотки. Стопа Севастьяновой прогнулась, демонстрируя высокий подъем.

Поклонники были сражены ее растяжкой спустя 10 лет после завершения карьеры. «Ну что за ангел», «Очень красиво», «Такая тонкая талия», «Роскошный шпагат», «О таком некоторые только мечтают», «Вы потрясающая», «Красивая, еще и с такими способностями», «Это просто поражает», «Волочкова отдыхает в стороне», «Гордость берет», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!