«Идеальная форма сердца»: Севастьянова в молочном купальнике подразнила прелестями фигуры

Каролина Севастьянова уже много занимается спортом. Она является художественной гимнасткой и завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Но после Игр в Лондоне спортсменка завершила карьеру, а потом посвятила время образованию.

В свои 26 лет она может похвастаться дорогостоящими нарядами, отдыхом на дорогих курортах и безбедной жизнью. Более того, ей удается всегда быть в центре внимания.

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Севастьянова обладает стройной фигурой. Недавно в шоу «Звезды в Африке» она покорила мужчин, одним появлением в бикини. А вот в Москве гимнастка носит платья, а свои формы показывает крайне редко. Но на этот раз она опубликовала архивный кадр с отдыха, который взбудоражил поклонников.

Каролина в белом купальнике запечатлелась в ванной, позируя спиной к камере.Она блеснула своими загорелыми бедрами. Молочный цвет монокини еще больше подчеркнул ее прелести.

«Воспоминания», — написала звезда.

Поклонники были поражены тому, в какой она находится форме. Многие осыпали гимнастку комплиментами. «Такая красивая и идеальная поза», «Совершенство», «Как не любоваться такой фигурой», «Это бесподобно», «Ну очень хорошенькая», «Идеальная форма сердца», «Подбираем слюнки», «Ну прям дива», «Русалочка наша», «Ну даже тут все бесподобно», — стали писать подписчики спортсменки.

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