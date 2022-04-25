«Использовать свой шанс»: впервые за долгое время Собчак с пронзительной речью выступила в Москве

Недавно Ксения Собчак вернулась из Израиля, где пробыла почти месяц. По слухам, телеведущая получила паспорт этой страны, после чего продала свою роскошную квартиру в Москве за 800 млн рублей. Сама телеведущая никак не комментирует распространяемую в Сети информацию.

Тем временем, Ксения впервые за долгое время появилась на публике. Звезда приняла участие в бизнес-форму среди женщин, где выступила с пронзительной речью.

«Самый короткий путь к достижению своих целей в карьере или любой другой области – четко определить эти цели, найти людей, которые помогут вам их осуществить, и войти в круг общения с ними, либо выйти на прямой контакт и уметь коммуницировать, удачно провести переговоры, чтобы использовать свой шанс», — цитирует Собчак NEWS.ru.

При этом Собчак посоветовала составлять список желаний, даже самых, по ее словам, безумных.

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