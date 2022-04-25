Без шапочки, с новой стрижкой: тяжелобольной Юдашкин поразил своим внешним видом

Много лет Валентин Юдашкин борется с онкологией. Знаменитый кутюрье прошел курс химиотерапии после 2016 года, когда впервые выяснился страшный диагноз модельера. Он появлялся в темных очках и шапочке, многие были уверены, что Юдашкин лишился волос.

Но в Пасху кутюрье приятно поразил поклонников. Он предстал на фото с женой Мариной без шапочки и с новой прической, совершенно седой.

«Светлой Пасхи!» — пожелала звездная пара в Интернете. Подписчики усыпали дизайнера комплиментами и пожелали ему здоровья.

«У Валентина новая прическа, очень ему идет!», «Красивые какие!», «Шикарный вид! Всем здоровья во стократ», «Как хорошо выглядит Валентин!» Дай Бог ему здоровья! Христос воскрес!», «Сил вам и радости каждого дня! Вы прекрасны!», «Шикарные», — написали фолловеры.

Напомним, рак Юдашкину диагностировали в 2016 году. От почек, которые первыми приняли удар, метастазы пошли по всем органам, включая голову. Первое время модельер опустил руки, но поддержка близких помогла ему достичь ремиссии спустя долгие курсы лечения.

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