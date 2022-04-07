«Приближаем теплые дни»: Юдашкин озвучил цены в своем магазине на модную одежду и аксессуары

Модельер приготовил для своих поклонников много новинок.

Модельер и дизайнер Валентин Юдашкин в «Телеграме» озвучил цены на некоторые виды одежды в своем магазине, который расположен в Москве.

«Приближаем теплые дни и поднимаем себе настроение с новыми образами в ярких цветах. Шелковый костюм с необычным принтом, созданный по эскизу маэстро». Валентин Юдашкин

Отметим, что брюки в магазине Валентина Юдашкина можно приобрести за 30 тысяч рублей, рубашки — за 32 тысячи. На очки и сумки действуют скидки. Первые продаются за 10 тысяч 200 рублей, а вторые — за 36 тысяч рублей.

Напомним, что Валентин Юдашкин — один из самых известных модельеров и дизайнеров в России. Он близкий друг певицы Аллы Пугачевой, которая уже больше месяца находится со своей семьей в Израиле.

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