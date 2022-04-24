Первое фото новорожденного: Елена Ильиных и Сергей Полунин во второй раз стали родителями и показали лицо малыша

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала с новорожденным малышом.

Лица ребенка она закрывать не стала, как это принято делать у многих знаменитостей.

«Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын», — написала под фото Елена Ильиных.

Мальчик стал вторым ребенком Елены и ее мужа, артиста балета Сергея Полунина. Судя по всему, ему, как и первому сыну, пара дала необычное имя. Старшего ребенка Ильиных и Полунина зовут Мир, младшего – Дар.

«Наш Дар Всевышнего», — написала Елена Ильиных.

Подписчики принялись поздравлять пару с пополнением в семье. В комментариях они желают Дару и его родителям и брату счастья и здоровья.

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