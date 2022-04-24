Валерий Леонтьев признался, почему у него нет детей

Певец Валерий Леонтьев назвал реальную причину отсутствия у себя детей.

Вот уже более 50 лет исполнитель Валерий Леонтьев живет со своей возлюбленной Людмилой. У пары нет детей, зато полно четвероногих друзей.

К слову, пара и не жалуется на отсутствие наследников. Пушистые псы заменяют артисту и его жене дочерей и сыновей. К тому же, у возлюбленной Леонтьева есть свой бизнес, связанный с животными. Жене артиста постоянно приходится заботиться о питомцах.

Валерия Леонтьева часто спрашивают о внебрачных детях. Но певец уверяет, что у него их быть не может.

Своих детей у Леонтьева нет, потому что в молодости артист не был готов к ответственности за наследников. А позже его жена не захотела рожать. Об этом Валерий Леонтьев сообщил в беседе с kleo.ru.

У Валерия и Людмилы не случилось любви с первого взгляда. Они познакомились в 21 год, но стали близкими людьми позже.

Напомним, ранее Кушанашвили назвал настоящий возраст Леонтьева.

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