Миллионы долларов: сколько Леонтьев потратил на заграничную недвижимость

Накануне Валерий Леонтьев отправился в США, где более 20 лет живет его жена Людмила Исакович. Супруги обосновались в Майами – излюбленном месте отдыха российских селебрити.

Несколько лет назад Валерий купил там особняк в 386 квадратных метров с тремя спальнями, который оценивается риелторами в более 3 млн долларов. К своему 70-летию Леонтьев решил купить там же еще один дом с шестью спальнями, бассейном и тренажерным залом. В 2013 году риэлторы его оценивали в 6 миллионов долларов.

Кроме того, в Испании, недалеко от Аликанте у Леонтьева есть вилла со звездными соседями. Рядом живет чета Бекхэм. 13 лет назад покупка новых апартаментов обошлась Леонтьеву в 4 миллиона евро. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В целом, заграничная недвижимость обошлась Леонтьеву примерно в 22 млн долларов. Примечательно, что вся она записана на жену артиста Людмила Исакович.

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