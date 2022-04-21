«Себя в зеркале не узнает, судя по стеклянным глазам»: Кушанашвили назвал настоящий возраст Леонтьева

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» негативно высказался о музыканте Валерии Леонтьеве, назвав его настоящий возраст.

«Артисты не понимают иронию. Они думают: «Кто ты такой, чтобы меня подначивать?» И это действует до сих пор. Они приходят на шоу «Алена, блин!» и говорят: «Это не буду, то не буду». Зачем тогда они нужны? Прогоняй их с площадки своей. Не будут отвечать. Ну и тьфу на них». Отар Кушанашвили

После этого Отар Кушанашвили перешел на критику Валерия Леонтьева. «Едва ли Валерий Леонтьев сейчас на меня обижается. Он в свои 177 лет не помнит, кто я такой. Судя по всему, он и себя-то в зеркале не узнает. Судя по стеклянным глазам. Он Игоря Крутого называет Бари Алибасовым», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Валерий Леонтьев уехал в Америку. Он не выходит на связь со своими подписчиками. Согласно официальным данным ему в этом году исполнилось 73 года.

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