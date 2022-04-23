«Знаю таких женщин»: дочь Алека Болдуина встала на сторону Джонни Деппа

Наследница актера Алека Болдуина – модель Айрленд Болдуин – пришла поддержать Джонни Деппа во время очередного судебного заседания.

Модель выступила против экс-возлюбленной Деппа. Болдуин выставила Херд в негативном свете.

«Я знаю таких женщин, как она. Они холодные, они используют свою принадлежность к женскому полу, чтобы изобразить жертву и заставить весь мир осуждать мужчину. Потому что мы живем в обществе, где считается крутым говорить, какие мужчины плохие. Эмбер Херд — ужасный человек. Я надеюсь, что Джонни вернет свою репутацию и свою жизнь. И что он снимется еще в пяти фильмах про пиратов», – передали слова Айрленд в people.com.

Напомним, ранее Эмбер Херд уличили во лжи во время того, как знаменитость рассказывала о побоях со стороны бывшего мужа. Артистка вместе с адвокатом утверждали, что Эмбер приходилось скрывать синяки. Однако косметическая компания нашла в словах Херд неправду.

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