«Перекрыть синяки в разные дни»: косметический бренд уличил Эмбер Херд во лжи

Исполнительница главной роли в фильме «Ромовый дневник» Эмбер Херд поставила свои слова о рукоприкладстве бывшего мужа Джонни Деппа под сомнение. Знаменитость уличил во лжи космический бренд.

Адвокат артистки на очередном судебном заседании заявил, что Эмбер перекрывала следы побоев с помощью палетки консилеров бренда Milani Cosmetics.

«Это то, что она использовала. Она очень хорошо в этом разбиралась. Вы услышите свидетельство Эмбер о том, как ей приходилось смешивать разные цвета, чтобы перекрыть синяки в разные дни по мере того, как они проявлялись», – отметил адвокат Херд.

Однако сам косметический бренд в своих социальных сетях опубликовал запись, где рассказал о дате выхода палетки на прилавки. Это произошло только в 2017 году. Тогда Эмбер Херд и Джонни Депп уже не были вместе.

Напомним, ранее экс-возлюбленный Эмбер Херд – артист Джонни Депп – нелестно отозвался о своей гражданской жене Ванессе Паради. Хотя та всегда заступалась за него в суде во время разбирательств с Эмбер Херд.

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