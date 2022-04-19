И однажды он его нарушил: Джонни Депп рассказал про странный ритуал, который соблюдала его жена

Артисты Джони Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Роман между ними вспыхнул на съемках картины «Ромовый дневник». Однако уже через год актриса подала на развод, ссылаясь на непримиримые разногласия. Позже она рассказала публике, что ее муж был абьюзером и даже поднимал на нее руку.

По прошествии многих лет Джонни Депп решил обелить свое имя и подал в суд на экс-жену. Он как раз проходит на момент написания данного материала. Как сообщает телеграм-канал издания Super.ru, артист сказал, что никогда не повышал ни на жену, ни на какую-либо другую женщину руку. И для него очень важно, чтобы люди узнали об этом.

Также Джонни Депп признался, что с некоторых пор стал замечать странности в поведении своей экс-благоверной. Например, она каждый вечер обязательно проводила странный ритуал – разувала его и давала ему бокал вина.

В один момент артист решил сам снять свои ботинки, из-за чего у его жены началась настоящая истерика. По словам «пирата Карибского моря» ее буквально трясло от того, что он посмел нарушить ее порядок.

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