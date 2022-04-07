Анита Цой задобрила духов предков

Несколько лет назад Анита Цой приняла православие, однако важные корейские традиции певица продолжает сохранять.

Так 7 апреля артистка поздравила своих поклонников с Благовещением и рассказала, что накануне отметила большой корейский праздник памяти предков — Хансик.

«В переводе с корейского название праздника означает «холодная пища». Согласно преданию, раньше в этот день ели только холодную пищу, приготовленную накануне, — рассказала Цой в Telegram. — В день праздника корейцы вместе с членами семей отправляются на кладбище и убираются на могилах, совершают поминальный обряд «джеса», жертвоприношение Духу земли, хозяину могилы». «Духа задабривают корейским напитком соджей (водка), которую три раза выливают рядом с могилой. Затем совершается поклон «джоль». После уборки и чистки памятника стелется скатерть с едой и соджей. Соджу выливают у изголовья могилы, принесенную еду должны попробовать все присутствующие».

Певица также поделилась видео о том, как этот праздник отмечается в ее семье.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России тоже бытует традиция выбираться весной на кладбище с едой и угощениями. Так что две культуры не такие уж и разные.

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