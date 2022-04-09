«Ее хотели проводить на пенсию»: Цой объяснила, почему Нетребко выгнали из европейских театров

По словам певицы, у руководителей просто нашелся повод.

Известная певица Анита Цой объяснила, почему оперную диву и звезду мировой сцены Анну Нетребко лишили работы в европейских театрах.

«Неужели она не понимает, что ее, возможно, хотели проводить на пенсию. И сейчас нашелся повод, и ее из этих театров попросили, чтобы дать дорогу другим. Так это или нет, мы точно не знаем, но вполне может быть. В любом случае, когда политика вмешивается в искусство — в этом нет ничего хорошего». Анита Цой

Как отметила Анита Цой, если Анне Нетребко так сильно нужны гастроли в Европе, то ради Бога. Это ее право. Пусть едет и живет в Европе. В данной ситуации — это выбор каждого артиста. Однако Аните Цой печально наблюдать за происходящим и разочаровываться в талантливых людях, сообщает «АиФ».

Ранее Анна Нетребко заявила, что никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства. Она живет и является налоговым резидентом Австрии.

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