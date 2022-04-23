«Какое счастье»: Юлию Такшину заподозрили в тайном рождении ребенка

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Юлии Такшиной появилась фотография, на которой знаменитость позировала с младенцем.

Этим снимком актриса удивила поклонников. Они подумали, что у артистки родился третий сын. Однако никто не видел Такшину с округлившимся животом. Фолловеры Юлии стали гадать, как знаменитости удалось скрыть беременность.

больше по теме Юлия Такшина поделилась рецептом летнего салата с арбузом Для блюда понадобится сыр фета или брынза.

Позже Юлия объяснила, что малыш у нее на руках – всего лишь ее начинающий коллега. Мальчик снимается в кино почти с первых дней своей жизни. Также актриса опубликовала кадр со своими телеэкранными мужем и уже подросшим сыном.

«Ах, какое счастье, когда у тебя такой партнер!», – отметила Юлия в своем микроблоге.

Поклонники, разобравшись в ситуации, все равно порадовались за актрису. Они были уверены, что Такшина блестяще сыграет роль молодой матери. Так как опыта Юлии в вопросах материнства и воспитания детей не занимать.

Напомним, ранее Юлия Такшина рассказала, как пресс-конференция с Аллой Пугачевой заставила ее изменить профессию и начать жизнь с чистого листа.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.