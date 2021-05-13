Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина показала повзрослевших детей от Григория Антипенко

40-летняя Юлия Такшина показала публике повзрослевших сыновей. Старшему Ивану уже 13 лет, а Федору — 11. Оба мальчика появились в гражданском браке с артистом Григорием Антипенко. Звезды познакомились на съемочной площадке сериала «Не родись красивой» и прожили вместе шесть лет. Летом 2012 года актеры приняли решение расстаться.

Юлия впервые за долгое время сфотографировалась с наследниками и поделилась этим кадром в личном блоге. Мальчишки заметно подросли и возмужали. Такшина рассказала фолловерам, что в их воспитании делает серьезный акцент на изучении английского. Вот уже год подростки тренируют свой иностранный с носителем языка — гражданином Канады.

«Какие взрослые мужики», «У Вас, Юля, прекрасные дети. Я Вам желаю счастья и успехов в воспитании ваших деток. Вы — супермама», «У Вас замечательные сыновья, Юлия, по-другому и быть не могло. Язык, безусловно, нужен, чем раньше начинать им серьезно заниматься, тем лучше», «С какой живительной теплотой вы смотрите, Юля, на своих детей», — прокомментировали пост почитатели Такшиной.

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