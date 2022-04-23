Штанины волочатся по земле, а пиджак на несколько размеров больше: Тимати привел модного Киркорова в свой новый ресторан

Исполнитель Тимати разместил в своих социальных сетях фотографию с коллегой Филиппом Киркоровым. Примечательно, что оба артиста были одеты по последнему писку моды.

Не только женщины, но и мужчины в шоу-бизнесе хотят выглядеть эффектно. Современная мода позволяет сделать это без усердных тренировок в спортзале и изнурительных диет. Тимати и Филипп Киркоров тому примеры.

Хотя с фигурой у звезд все в порядке, они решили спрятать тела под модным оверсайзом.

Тимати отдал предпочтение песочному пиджаку свободного кроя с водолазкой алого цвета. К ним шоумен подобрал серые джинсы с крестами и кроссовки в тон жакету.

Как и Тимати, Филипп Киркоров надел квадратные узкие очки. Поп-король не стал отставать от более молодого поколения и тоже поддержал тренды на объемность и и многослойность.

Филипп Бедросович поверх футболки накинул рубашку и кожаную куртку. А на ноги – брюки, штанины которых волочились по земле. Завершил стильный образ певец лаковыми ботинками и кепкой.

Напомним, ранее Тимати привел сына в барбершоп. Малыша Ратмира постригли по последней моде. Артист приучил наследника следить за своим внешним видом с ранних лет.

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