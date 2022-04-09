«Вот это красота!»: Тимати обновил прическу сыну

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя Тимати появилась запись, в которой знаменитость восхитился своим сыном Ратмиром и его новой стрижкой.

Тимати сводил сына в барбершоп, где мальчика подстригли и уложили ему локоны. Ратмир, который привык к уходовым процедурам с его волосами, оценочным взглядом рассматривал прическу.

«Это ежик или мальчик?», – пошутил Тимати, увидев незаконченную версию стрижки.

Ратмир тоже не понял, на кого он похож. Но финальный вид Юнусову младшему понравился.

Наследник шоумена просил крутить его кресло и разглядывал со всех сторон свою новую стрижку. Ратмир улыбался при виде своего отражения в зеркале.

«Вот это красота!», – восхитился стрижкой сына Тимати.

Напомним, ранее родительница Ратмира Юнусова рассказала, что вместе с сыном живет у отца мальчика. Тимати приютил Анастасию Решетову и наследника, пока в их квартире идет ремонт.

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