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«Хочу, чтобы Тимати спел на моей свадьбе»: Батрутдинов рассказал о сокровенном

Шоумен пока не планирует ставить штамп в паспорте.

«Хочу, чтобы Тимати спел на моей свадьбе»: Батрутдинов рассказал о сокровенном
Тимур Батрутдинов. Фото: Global Look Press

В свои 44 года Тимур Батрутдинов не женат и судя по всему не собирается связывать себя узами брака в ближайшее время. Не помогли ему расстаться с холостяцким статусом ни шоу «Холостяк», ни «План Б».

Недавно Тимур стал участником шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ, где озвучил свое желание.

Тимати
Тимати. Фото:
Global Look Press

«Хочу, чтобы Тимати спел на моей свадьбе, то есть никогда», — иронично высказался Батрутдинов.

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Фото: соцсети

Напомним, в 2019 году ходили слухи, что шоумен крутит роман с Ольгой Бузовой. Но дальше красивых снимков дело не ушло.

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