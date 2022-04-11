«Хочу, чтобы Тимати спел на моей свадьбе»: Батрутдинов рассказал о сокровенном

Шоумен пока не планирует ставить штамп в паспорте.

В свои 44 года Тимур Батрутдинов не женат и судя по всему не собирается связывать себя узами брака в ближайшее время. Не помогли ему расстаться с холостяцким статусом ни шоу «Холостяк», ни «План Б».

Недавно Тимур стал участником шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ, где озвучил свое желание.

«Хочу, чтобы Тимати спел на моей свадьбе, то есть никогда», — иронично высказался Батрутдинов.

Напомним, в 2019 году ходили слухи, что шоумен крутит роман с Ольгой Бузовой. Но дальше красивых снимков дело не ушло.

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