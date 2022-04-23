Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

Звезда «Приключений Электроника» приобрел «собаку-робота», как у его героя

Владимир Торсуев похвастался своим новым лохматым другом.

Звезда «Приключений Электроника» приобрел «собаку-робота», как у его героя
Собаки Владимира Торсуева. Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»/ личный архив артиста

Исполнитель главной роли в фильме «Приключения Электроника» Владимир Торсуев купил себе эрдельтерьера и навал его так же, как в легендарной советской картине.

Вот только у Электроника собака была роботом. А у Торсуева – живая.

«Это довольно редкая порода — эрдельтерьер, найти ее было непросто — ей занимаются немногие заводчики. В фильме пса зовут Рэсси (редчайшая электронная совершенная собака и так далее), а я назвал своего Рэсс (редчайшая эксклюзивная сверхспособная собака). Имя мы придумали всей семьей, – поделился Владимир Торсуев во время беседы с nsk.kp.ru.

Собаки Владимира Торсуева
Собаки Владимира Торсуева. Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»/ личный архив артиста

К слову, Торсуев мечтает, чтобы его Рэсс стал кинозвездой. Поэтому вместе с братом артист дрессирует пса.

Напомним, ранее Владимир Торсуев рассказал, почему редко общается с дочерью. Артист появился в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» и честно рассказал о личной жизни и своей семье.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.