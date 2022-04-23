Джонни Депп нелестно отозвался о Ванессе Паради, которая заступалась за него в суде

У актера с бывшей женой есть общая дочь Лили-Роуз Депп.

Исполнитель главной роли в фильме «Сонная лощина» Джонни Депп пошел против своей экс-жены Ванессы Паради. Несмотря на то, что она выступала за знаменитость в разбирательствах с Эмбер Херд.

Оказалось, Джонни Депп не может мирно уживаться со всеми своими возлюбленными. Судебные тяжбы с актрисой Эмбер Херд продолжаются уже не первый месяц. Депп обвиняет артисткe в домашнем насилии. Подтверждала слова Деппа и его бывшая жена и мать его дочери Лили-Роуз.

Модель Ванесса Паради была за Джонни Деппа. Актриса отмечала ранее, что Депп никогда не повышал голос и отличается великодушием. Однако недавнее письмо музыканту Элтону Джону выявило настоящее отношение Джонни Деппа к Ванессе Паради. Об этом заявили в people.com.

«Французская вымогательница пыталась промыть мозги детям», – такие слова Деппа зачитали на судебном разбирателсьтве с Эмбер Херд.

Напомним, ранее Джонни Депп рассказал о семейной ссоре с бывшей возлюбленной Эмбер Херд. По словам артиста, в перепалке с актрисой можно остаться без пальца.

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