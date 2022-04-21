Джонни Депп рассказал, почему не развелся с Эмбер Херд после устроенных ею скандалов

Актер Джонни Депп пытается доказать в суде, что его бывшая жена Эмбер Херд оклеветала его, когда рассказала СМИ о домашнем насилии во время их брака. Звезда «Пиратов Карибского моря» уверяет, что никогда не бил супругу, наоборот, пытался уходить от ссор и, конечно же, страдал от всех едких упреков, которыми сыпала в его адрес актриса.

Давая показания в суде 20 апреля (трансляция заседания велась в YouTube), Джонни рассказал, что их скандал мог начаться с пощечины или толчка от Эмбер, а иногда в артиста летел пульт от телевизора.

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Тогда Деппа спросили, почему же он сам не развелся с женой, если она поступала с ним так несправедливо. Джонни вздохнул и сказал, что это сложный вопрос.

«Почему я остался? Полагаю, потому что мой отец остался (в семье актера отец тоже стоически выслушивал крики жены. — Прим. авт.). И я не хотел потерпеть неудачу. Я хотел попробовать заставить брак работать. Я подумал, может быть, я мог бы ей помочь», — пояснил Депп. «Потому что та Эмбер Херд, которую я знал в первые год-полтора, была не такой. Это была не моя девушка, она стала моей соперницей».

На суде Джонни вспомнил своего отца и сказал, что тот был тихим, скромным и очень добрым. Когда мать пилила его и устраивала ссоры, мужчина молча терпел унижения и боль. Очевидно, актер взял модель поведения папы за основу, но это не помогло ему сохранить брак. Так же, как и его отцу.

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