Лес, ферма, спортивная площадка: Малькова показала, как устроилась в США

В середине марта Светлана Малькова, о жизни которой в Сети узнали после того, как ее муж Роман связал свою судьбу с актрисой Анастасией Макеевой, перебралась жить в США.

В прямых эфирах многодетная мама утверждала, что планирует жить в Сиэтле, где хочет открыть школу рисования. Накануне она показала в своей соцсети место, где обосновалась с детьми. На кадрах фолловеры увидели небольшие домики, окруженные лесом, спортивную площадку с баскетбольным кольцом и несколько куриц, гуляющих по территории.

Напомним, ранее Светлана рассказывала, что определила детей в американскую школу. Тем временем, отец детей Роман Мальков считает, что его экс-жена и дети попросту попали в секту.

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