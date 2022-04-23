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«Где жених?»: уехавшая в США Малькова отказалась от собственных слов

Ранее многодетная мама уверяла фолловеров, что в Америке выйдет замуж.

«Где жених?»: уехавшая в США Малькова отказалась от собственных слов
Светлана Малькова. Фото: соцсети

В середине марта бывшая жена Романа Малькова, который теперь является мужем актрисы Анастасии Макеевой, Светлана Малькова перебралась из Словении в США.

Светлана Малькова с детьми
Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети

В первых прямых эфирах из Америки художница рассказывала, что планирует жить в Сиэтле, где откроет художественную школу и выйдет замуж. Кроме того, тогда же Светлана призналась, что пересекла границу по визе невесты – К1. Теперь же, читая новости, Малькова удивляется.

«Все хорошо, но где жених, о котором все СМИ пишут?» — написала в своей соцсети Малькова.

Напомним, накануне Светлана показывала, как отправила троих детей в американскую школу.

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