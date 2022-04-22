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«Довольны и это главное»: Малькова впервые отвела детей в американскую школу

Кадрами многодетная мама поделилась в своем микроблоге.

«Довольны и это главное»: Малькова впервые отвела детей в американскую школу
Светлана Малькова. Фото: соцсети

В середине марта Светлана Малькова неожиданно для многих отправилась в США. Сначала многодетная мама утверждала, что хотела показать троим детям Диснейленд. Но позже выяснилось, что в Америке у нее большие планы.

Светлана Малькова с детьми
Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети

Художница решила жить в Сиэтле, где планирует открыть художественную школу и выйти замуж. А пока она определила детей — Сашу, Аню и Акима — в американскую школу. Кадрами первого учебного дня она поделилась в своей соцсети.

«Первый день в американской школе. Дети довольны и это главное», — написала Малькова.

Светлана Малькова с детьми
Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети

Напомним, ранее Роман Мальков, который вот уже год является мужем актрисы Анастасии Макеевой, уверял, что его экс-жена угодила в секту.

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