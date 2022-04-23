«Чтобы в 50 лет пить винище»: Настя Ивлеева рассказала, почему не хочет рожать

Телеведущая все силы и деньги вкидывает в свое развитие.

Бывшая жена музыканта Элджея – Настя Ивлеева – резко ответила тем, кто предлагает ей рожать, пока не поздно.

Арститкта отметила, что у нее не стоит выбор между карьерой и личной жизнью.

«Слушайте, те, кто пишет, что я в 50 буду жалеть об этом… Девчата, не сотрясайте воздух. Я делаю этот выбор, потому что сейчас он для меня органичен и естественен! У меня не стоит выбор: мужик или должность! Ну, поймите, что в слово счастье каждый человек на планете вкладывает свой смысл и значение. И оно не всегда пересекается с вашим!», – заявила Настя в своем микроблоге.

По словам Ивлеевой, карьера помогает не думать об одиночестве и дает шанс на старость в роскоши.

«Если вы в 20-30 лет выходите замуж, чтобы не остаться в 50 лет одной, это ваш выбор. Я вот в 30 лет выбираю творчество, которое приносит мне удовольствие и деньги, чтобы в 50 лет пить винище на одной из своих вилл и понимать, что я могу позволить себе все, что хочу. Базар окончен, люблю!», – резюмировала блогер.

Напомним, ранее Настя Ивлеева рассказала о переменах в своей жизни.

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