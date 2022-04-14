«Тут мой дом. Я тут живу»: Настя Ивлеева объяснила, почему не собирается эмигрировать из России

Телеведущая Настя Ивлеева в «Телеграме» ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, где находится звезда и не собирается ли она, как некоторые российские звезды, уехать из страны.
«Ты решила остаться в России? Или будешь эмигрировать?» — спросил один из пользователей.
«Я и не покидала Россию. Тут мой дом. Я тут живу».
Напомним, что из России за последнее время уехали некоторые звезды. Среди них такие персоны, как певица Алла Пугачева, ее муж телеведущий Максим Галкин, шоумен Семен Слепаков и некоторые другие. То приезжает, то уезжает из страны и светская львица Ксения Собчак, подруга Насти Ивлеевой.
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