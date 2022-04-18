«Стала душнилой»: Настя Ивлеева изменилась до неузнаваемости

Блогерша Настя Ивлеева призналась, что в последнее время ее практически не узнать. Телеведущая решила вести здоровый образ жизни, который ей не был свойственен ранее.

«Я бросила пить, курить, жрать, стала регулярно заниматься спортом и стала душнилой. Может, хотя бы харкать как пират, через плечо?» — заявила она в своих соцсетях.

Надо отметить, что Ивлеева сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за блокировки соцсетей ее доходы упали. По ее словам, шесть лет упорного труда пошли в буквальном смысле коту под хвост. Теперь звезде приходится привыкать к новым реалиям и осваивать другие площадки.

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