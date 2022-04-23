«Певица номер один»: Лобода хотела занять «трон» Пугачевой в России

На протяжении 11 лет Светлана Лобода сотрудничала с продюсером Нателлой Крапивиной, которая сделала ее одной из самых популярных артисток современности. В прошлом году их пути разошлись.

И только недавно стало известно, Крапивина мечтала, чтобы Лобода стала преемницей Пугачевой в России. Об этом рассказал продюсер Кирилл Чибисов.

«Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу певицей номер один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачева вроде как передает свой «трон Примадонны» Свете», — цитирует Чибисова NEWS.ru.

Напомним, ранее стало известно, как Светлана Лобода может получить российское гражданство.

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