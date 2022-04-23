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«Какой большой!»: младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось четыре года

Герцоги Кембриджские показали свежее фото принца Луи.

«Какой большой!»: младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось четыре года
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма – трое детей. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Младший королевский наследник отмечает свой день рождения 23 апреля. Ему исполнилось четыре года.

Принц Луи
Принц Луи. Фото: соцсети

В честь этого герцоги Кембриджские опубликовали в своих соцсетях свежее фото Луи. На снимках младший из Кембриджских бежит по пустыне. Вероятно, фото было сделано во время визита семьи в Иерусалим в прошлом году.

Принц Луи
Принц Луи. Фото: соцсети

«Какой большой! Как он вырос! Похож на папу», — писали пользователи Сети.

Добавим, 29 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят 11ю годовщину семейной жизни.

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