Частные уроки в Альпах: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили роскошные каникулы для детей

Внук королевы Елизаветы II принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон в канун Пасхи улетели в Куршавель по просьбе старшего сына Джорджа.
Мальчик еще во время пандемии просил отца отдохнуть в Альпах. Как только ограничения сняли, королевский наследник вместе с семьей смог отправиться в Куршавель.
Джордж вместе со своей сестренкой Шарлоттой брали частные уроки катания на лыжах и практиковали разговорный французский.
К слову, шале Кейт Миддлтон и принца Уильяма стоило около пяти миллионов долларов. Его королевские особы арендовали у друга, сообщили в usmagazine.com.
Отметим, что принцесса Шарлотта превзошла своего брата в мастерстве катания с гор. Девочка под конец отдыха без страха спускалась с опасных склонов.
Напомним, ранее Кейт Миддлтон извинилась за свой непростой наряд. Королевская особа появилась на публике в платье из масс-маркета. Оказалось, даже герцогиня одевается в магазинах с демократичными ценами.
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