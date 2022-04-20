Два рецепта приготовления капрезе
Видео
Создает первое впечатление о доме: 10 ненужных вещей в прихожей
Видео

«Заявление составлено»: Малькова обвинила родителей экс-мужа во всех грехах

Многодетная мама обратилась в прокуратуру.

«Заявление составлено»: Малькова обвинила родителей экс-мужа во всех грехах
Светлана Малькова. Фото: соцсети

Недавно в Сети были обнародованы данные с рублевого счета Светланы Мальковой, которая в середине марта с тремя детьми уехала из Словении в США.

Светлана Малькова с детьми
Светлана Малькова с детьми. Фото: соцсети

Исходя из выписки с декабря 2021-го по март 2022-го, у Светланы было порядка 500 тысяч рублей. По мнению многодетной мамы, информация стала доступна общественности благодаря действиям родителей бывшего мужа, Романа Малькова.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

«Подключив новую, уже четвертую по счету официальную свекровь Ирину Малькову, Макеева пошла на преступление. Свекровь, имея мою доверенность от 2017 года, и, видимо, под впечатлением от сильно верующей невестки и по согласованию с ней, обратилась в Сбербанк, — заявила Малькова в своей соцсети.

По словам Светланы, служба безопасности банка уже провела расследование.

«Дальше делами займется прокуратура (заявление уже составлено). Ведь героев нашего времени нужно знать в лицо! На фото — бывшая свекровь и свекр (фото с камер видеонаблюдения, предоставлено службой безопасности банка)», — заключила Малькова.

Страница Мальковой
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: соцсети

Также художница отметила, что родители бывшего мужа никак не помогали внукам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиАндрей МальковРоман МальковСветлана Малькова