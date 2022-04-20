«Заявление составлено»: Малькова обвинила родителей экс-мужа во всех грехах

Недавно в Сети были обнародованы данные с рублевого счета Светланы Мальковой, которая в середине марта с тремя детьми уехала из Словении в США.

Исходя из выписки с декабря 2021-го по март 2022-го, у Светланы было порядка 500 тысяч рублей. По мнению многодетной мамы, информация стала доступна общественности благодаря действиям родителей бывшего мужа, Романа Малькова.

«Подключив новую, уже четвертую по счету официальную свекровь Ирину Малькову, Макеева пошла на преступление. Свекровь, имея мою доверенность от 2017 года, и, видимо, под впечатлением от сильно верующей невестки и по согласованию с ней, обратилась в Сбербанк, — заявила Малькова в своей соцсети.

По словам Светланы, служба безопасности банка уже провела расследование.

«Дальше делами займется прокуратура (заявление уже составлено). Ведь героев нашего времени нужно знать в лицо! На фото — бывшая свекровь и свекр (фото с камер видеонаблюдения, предоставлено службой безопасности банка)», — заключила Малькова.

Также художница отметила, что родители бывшего мужа никак не помогали внукам.

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