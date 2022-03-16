Беременная Рианна поделилась, какой мамой хочет стать

Совсем скоро певица Рианна станет матерью. То, как она гордо демонстрирует свой беременный живот на различных светских мероприятиях, уже стало притчей во языцех.

В новом интервью 34-летняя артистка рассказала о том, какой лучший совет о материнстве она получила за время своей беременности.

«Много советов. Но, вероятно, лучший — отсыпаться сейчас, потому что потом я долго не смогу этого сделать. Мне нужно заняться этим, пока оно не осталось в прошлом», — поделилась Рианна.

После журналист напомнил ей про реалити-шоу «Настоящие домохозяйки» и спросил, на кого из героинь передачи певица хочет быть похожей в плане материнства.

«Хизер Даброу такая шикарная мама. Влюбляет то, как она просто позволяет своим детям быть такими, какие они есть. И это действительно вдохновляет меня, — цитирует певицу журнал Elle. — Но Тереза из Джерси не играет со своими детьми. Зато она расплющит тебя за своих детей. И это очень резонирует со мной, потому что я чувствую, что именно такой мамой я и буду. Повернутой на этом».

Напомним, Рианна ожидает появления своего первенца. Отцом ребенка стал рэпер A$AP Rocky (он же Раким Майерс).

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