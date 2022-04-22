Дважды не прощают? Отрекшейся от звания народной артистки Хаматовой окончательно обрезали концы

Имя Чулпан Хаматовой больше нет в списках актеров театра «Современник», в котором она проработала 20 лет.

Актриса официально расторгла трудовые отношения с заведением, поэтому ни ее фамилии, ни ее фотографии больше нет на официальном портале бывшего работодателя.

Отметим, что Чулпан Хаматова уже однажды «сбегала» из театра «Современник», и тоже в Латвию. Правда, тогда только на кратковременные гастроли со спектаклем «Горбачев» режиссера Алвиса Херманиса в Театре Наций.

В 2018 году Чулпан Хаматова попросила освободить ее на время от участия в постановке «Двое на качелях», утверждая, что у нее нервное истощение и эмоциональное выгорание. Однако Галина Волчек узнала, что ее актриса в это время репетирует в другом театре.

«Мы действительно планировали поехать в Латвию — репетировать спектакль «Горбачев»… Кто-то ей донес, и она расстроилась», — вспомнил КП слова Хаматовой.

Напомним, Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию с тремя дочками. Работу в рижском театре ей пообещал Алвис Херманис. Но пока на сайте заведения ее имени нет. В интервью латвийской прессе актриса успела заявить, что ей не нужно звание народной артистки России.

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