«Я отнюдь не первая»: Диана Арбенина высказалась об отъезде из России

Артистка процитировала слова Анны Ахматовой во время концерта в Челябинске.

В конце февраля и начале марта многие российские звезды покинули пределы родной страны и разъехались в разные страны – кто-то в Израиль, другие – в Европу. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время концерта в Израиле призналась, что не будет никуда уезжать.

«Когда у меня спрашивают, почему я не уехала из России, я отвечаю: «Куда?». Это [Россия] моя страна, этой мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер», — цитирует артистку URA.RU.

Артистка процитировала слова из поэмы Анны Ахматовой «Реквием», которая была со своим народом, а «не под чуждым небосводом и не под защитой чуждых крыл».

Напомним, за границей сейчас находятся Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми, певица Земфира, актриса Рената Литвинова и многие другие.

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