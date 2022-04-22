«На финишной прямой»: скрывавшая беременность дочка Иосифа Пригожина рассказала, сколько килограммов набрала

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина раскрыла на днях свою беременность. 25-летняя Даная Пригожина призналась, что ребенок стал долгожданным сюрпризом для нее с мужем, они планировали стать родителями давно. Сейчас девушка перестала скрывать свою изменившуюся фигуру и вовсю рассказывает, как протекают ее будни.

Какой именно срок беременности уже у Пригожиной, она не называет. Зато подчеркивает, что в роддом ей совсем скоро.

«Я уже почти на финишной прямой, половина пройдена, за время набрала пока 5,5 кг», — сообщила девушка.

Дочь Пригожина подчеркивает при этом, что свадьбу в марте со своим возлюбленным они сыграли отнюдь не «по залету», как подумали многие. Просто так совпало. И теперь Даная ждет – не дождется встречи с малышом, пол которого пока держит в секрете.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!