«Не могу, как блогеры»: Пригожина объяснила, почему отец через два месяца узнал о ее беременности

Как отметила Даная, они с мужем планировали давно ребенка.

Дочь популярного продюсера Иосифа Пригожина, Даная, объяснила, почему ее звездный отец только через два месяца узнал о ее интересном положении.

По словам Данаи Пригожиной, они с мужем давно планировали ребенка, но все равно были очень удивлены, увидев на тесте две полоски. Даная отметила, что событие было очень волнительным как для нее, так и для второй половинки, сообщает «СтарХит».

«Маме, папе, брату, отчиму рассказала два месяца спустя. Почему так долго? Я не могу делать так, как многие блогеры, которые, к слову, часто делятся подобными новостями со своей аудиторией сразу после того, как увидели на тесте две полоски». Даная Пригожина

Напомним, что дочь Иосифа Пригожина не так давно вышла впервые в своей жизни замуж. Скоро она подарит ребенка своему супругу. Иосиф Пригожин станет дедом.

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