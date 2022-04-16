«Не отпускает маму»: Анастасия Решетова воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – показала, как ее сын соскучился по ней.
Анастасия разместила в своих социальных сетях кадры, где малыш Ратмир сидит у нее на коленях. Примечательно, что в это время Решетовой делали педикюр.
«Не отпускает маму даже на педикюре», – отметила Анастасия.
Сын Решетовой и Тимати действительно сидел на коленях у своей мамы. Ратмир играл с миниатюрной машинкой, пока его мама обновляла на ногах лак.
Модель не раз говорила, что сын очень сильно привязан к ней. Это же заметила бабушка Ратмира и мать Тимати – Симона Юнусова.
Когда Решетова улетает по делам в Лондон, ее сын грустит без нее. Хотя мальчика и пытается развлечь звездный отец новыми стрижками и поездками на дорогих автомобилях.
Напомним, ранее Анастасия Решетова показала сына, который сильно ждал возвращение матери из Лондона. Ратмир Юнусов рассказал для родительницы стихотворение, в котором назвал свое заветное желание.
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