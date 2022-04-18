«Просто обожаю»: Анастасия Решетова накормила красавца-сына блинчиками

Модель Анастасия Решетова разместила в личном микроблоге кадры с сыном Ратмиром. Примечательно, что мальчик с удовольствием ел мамины блины.

Решетова перестала бояться оставлять наследника с его отцом и бабушкой. Анастасия в последнее время стала жить на две столицы — Москву и Лондон. В России знаменитость старается больше времени уделять сыну. А за границей Решетова ждет скорой встречи со своим малышом.

Недавно Решетова вернулась из командировки. И теперь модель вновь живет под одной крышей с сыном Ратмиром. Анастасия приготовила завтрак для своего маленького проказника.

Телеведущая поинтересовалась у сына, как ему блины родительницы. Ратмир, не успев прожевать стряпню матери, принялся расхваливать блинчики: «Просто обожаю!»

«Зайчишка маленький. Очень красивый мальчик», «Боже, какая сладость он», «Я тоже обожаю вашего ребенка, он такой милый», «Мамин симпатяга», «Какой он хороший», «Сладкий Ратмирчик», — восхитились поклонники сыном Решетовой и Тимати.

Напомним, ранее Анастасия Решетова воссоединилась с сыном после долгой разлуки. Телеведущая вернулась из Лондона, куда летала по рабочим делам. В Москве знаменитость первым делом встретилась с наследником.

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