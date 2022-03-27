«Думал, будет сложнее»: Даня Милохин получил роль в кино

Исполнитель и блогер попробовал себя в новом амплуа.

Участник шоу «Ледниковый период» Даня Милохин недавно озвучил сразу три роли в мультфильме про домовых. После появления на телевидении знаменитость заинтересовал режиссеров.

Артист признался, что сам готов посмотреть в кино мультфильм «Финник».

«Я думал, будет сложнее, нервничал. В итоге все получилось классно. Я озвучил трех домовых, разных по характеру. Пришлось придумать три разных голоса, в чем мне помог звукорежиссер. С удовольствием посмотрю «Финника» в кино, и, конечно, мне будет приятно услышать свой голос в мультике», – заявил Милохин в беседе с 7days.

К слову, ранее Милохин уже получал эпизодические роли в фильмах. Также Даня снялся в киноленте про привычную ему жизнь «Блогеры и дороги».

А не так давно одна из пользователей Тик-Тока запечатлела Милохина, разгуливавшего по школьным коридорам. Девушка утверждала, что в ее школе снимают сериал с участием популярного артиста. Поклонники Милохина заявили, что блондину подойдет роль дерзкого ученика.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.