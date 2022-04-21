«Поцеловал культяпку Пугачевой»: Кушанашвили рассказал о единственном поражении в суде

По словам телеведущего, он надеется, что после шоу «Алена, блин!» не получит еще 38 новых повесток.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» заявил, что проиграл всего одно дело в суде за свою профессиональную карьеру. Против певицы Аллы Пугачевой.

«У меня было 27 судебных заседаний. И только единожды я поцеловал культяпку, ой, руку Аллы Пугачевой, попросив у нее прощение, потому что был не прав. В 26 была триумфальная победа. Молю небеса, чтобы после шоу «Алена, блин!» не получил новые 38 повесток». Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, он у всего отребья из мира шоу-бизнеса выигрывал суды. «У кого именно? Включайте «Песню года» с Игорем Крутым. Вот кого там показывают — у всех», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что у Отара Кушанашвили не самые простые отношения с Аллой Пугачевой. Они не раз «одаривали» друг друга «комплиментами» в СМИ.

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