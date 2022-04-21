Крепкая дружба: стало известно, с кем из королевской семьи близка Кейт Миддлтон

Почти 11 лет назад Кейт получила титул герцогини.

В 2011-м году Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма и стала членом британской королевской семьи. В день свадьбы Елизавета II даровала ей титул герцогини Кембриджской, а после того как принц Уильям взойдет на престол, Миддлтон станет королевой-консортом.

У Кейт сложились теплые отношения со всеми членами королевской семьи, однако с принцессой Анной — единственной дочкой королевы — она более близка. К слову, их объединяет не только крепкая дружба, но и работа.

Так, Кейт Миддлтон покровительствует Королевскому колледжу гинекологов, а принцесса Анна — Королевскому колледжу акушерок. Накануне они вместе посетят штаб-квартиру организаций. Об этом сообщает Hello!.

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