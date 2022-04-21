«Просто он человек воспитанный»: Кушанашвили объяснил, почему Галкин не может крепко ответить Михалкову

После того, как Отар Кушанашвили посмотрел свежий выпуск «Бесогон TV» Никиты Михалкова, он отреагировал достаточно эмоционально на несколько моментов из передачи.

Его задело, что от легенды кинематографа прилетело Максиму Галкину. Режиссер упомянул его в контексте эмиграции под песню «Не живи с нелюбимой страной». И Кушанашвили решил вступиться за мужа Пугачевой, которого, как признавался, он любит.

«У меня есть подозрение, что Галкину тоже н… (наплевать – прим. ред) на Михалкова; просто он человек воспитанный и декламировать это не будет; а мне-то что терять: я — патриот без гроша в кармане, у меня есть «каково?!», мне жалко стариков, я люблю детей, я хочу, чтобы прекратилось кровопролитие, и я никуда не уеду», — объяснился заступившийся за Галкина Кушанашвили.

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