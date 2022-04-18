«Не живи с нелюбимой страной»: Михалков обратился к Пугачевой, Литвиновой, Хаматовой и другим сбежавшим звездам

Прославленный режиссер Никита Михалков в своем новом выпуске передачи «Бесогон» обратился к сбежавшим из страны на фоне украинских событий звездам. Он показал фотографии Аллы Пугачевой, Чулпан Хаматовой, Андрея Макаревича, Ренаты Литвиновой и многих других, которые за последние недели скрылись за пределами России.

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«Высшая свобода — это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда ты сделал свой выбор», — произнес кинодеятель и включил композицию Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной».

Отметим, что уехавшие из страны знаменитости не торопятся возвращаться. Многие обосновались в Израиле, Литвинова — в Париже, Хаматова — в Латвии, где у нее недвижимость.

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