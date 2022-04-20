Как муж Аллы выглядит в Израиле? Галкин подстригся, не оставив и следа от курчавого чуба

Шоумен впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками, чтобы дать отпор сплетникам.

Шоумен Максим Галкин запланировал гастрольный тур в Израиле. Поговаривают, что билеты на его юмористические концерты расходятся как горячие пирожки. Вот только, как пишут в прессе, муж Аллы Пугачевой не совсем доволен суммой возможного гонорара. Так это или нет, остается только догадываться. Телеведущий вышел на связь с поклонниками, однако говорить о заработках за границей не стал. Максима задели новости о том, что он якобы расхаживает по парикмахерским, делясь с посторонними своими переживаниями. Шоумен хотел развеять домыслы о себе и своей семье.

Ну а верные почитатели обратили внимание на то, как выглядит муж Аллы Пугачевой в Израиле. Шоумен коротко постригся, не оставив и следа от кудрявого чуба. Кстати, такая прическа с волнистой гривой волос на лбу делала Максима Галкина моложе, придавая его внешности юношеские черты.

«Уже написали, что я хожу по парикмахерским, жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу и что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо», — сетовал Максим, отшучиваясь на фоне слухов о его жизни в Кесарии.

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