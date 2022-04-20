Киркоров великой фразой ответил всем, кто говорит у него за спиной

Филипп Киркоров не перестает удивлять поклонников новыми хитами и эпатажными клипами, а потому остается звездой первой величины на протяжении десятилетий.

За последние годы изменился не только репертуар, но и жизненные приоритеты Филиппа Киркорова. Нашим журналистам он признался, что с возрастом все меньше зависит от общественного мнения.

«Не важно, кто и что говорит у Киркорова за спиной. Важно, что, когда Киркоров обернется, все будут молчать», — заявил Киркоров Teleprogramma.pro.

30 апреля артисту исполняется 55, и 35 лет он посвятил сцене. При этом творчество певца не теряет актуальности, наоборот: благодаря ярким хитам «Цвет настроения синий» и «Ибица» он обрел новую молодежную аудиторию на просторах YouTube.

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